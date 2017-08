'Ik erger me niet aan de Zeeuwen. Ik ben gelukkig hier en voel me thuis'

Soms mopperen we weleens op de ongemakken die de vele toeristen in de zomer met zich meebrengen. Andersom zijn nauwelijks tot geen klachten. Dat bleek uit reacties op de vraag van Omroep Zeeland over toeristen op Facebook. Eén van die reacties was van Andrea Nehls, toeriste uit Duitsland.

Andrea Nehls, toeriste uit Duitsland, is gelukkig als ze bij ons in Zeeland is (foto: Omroep Zeeland) Waar komt u vandaan? Ik kom uit het Sauerland, een vakantieregio in Duitsland zo'n 100 km van Keulen. Is dit de eerste keer dat u in Zeeland op vakantie bent? Nee, we zijn hier al een paar keer eerder geweest. Wat vindt u van Zeeland als vakantiebestemming? Het is een heel vakantie- en gezinsvriendelijke omgeving. We komen altijd graag hier. We hebben op Facebook gevraagd naar irritaties die ontstaan door de zomerdrukte. Wat dacht u toen u dat las? Het eerste waar ik aan dacht was dat ik het vervelend vind om mijn taal, Duits, op te moeten dringen aan de mensen hier. Omdat ik geen Nederlands spreek, praat ik Engels. En hoe reageert men daar op? Dat verschilt. Sommige mensen horen dat ik Duitse ben en gaan direct Duits tegen me praten, anderen blijven Nederlands praten. Dat kan ik niet, dus dat is jammer... We ergeren ons aan het gegeven dat Duitsers op de rem trappen als ze de Vlaketunnel inrijden, met soms files tot gevolg. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik leuk, want ik kom uit het Sauerland waar veel Nederlanders komen. Die trappen daar ook om verschillende redenen op de rem, met files tot gevolg. Hmmm.. iets wat mij irriteert? Nee, ik ben gelukkig hier. Ik voel me welkom en ik hoop dat dat zo blijft."" Andrea Nehls, toeriste uit Duitsland Denkt u als Duitse dat er dingen zijn die Nederlanders terecht irriteren? Moeilijk te zeggen, ik denk wel dat ouderen, zoals mijn ouders, nooit Engels hebben geleerd en alleen Duits kunnen. Misschien irriteert de Nederlanders dat. Begrijpt u dat? Ja, dat begrijp ik wel. Ook dat gebeurt in Duitsland als Nederlanders geen woord Duits praten. Dat is lastig. Is er iets aan de Zeeuwen waar u zich aan ergert? Hmmm... iets wat mij irriteert? Nee, ik ben gelukkig hier. Ik voel me welkom en ik hoop dat dat zo blijft. Lees ook: Langzaam rijden, Duits praten, geen parkeerplekken: hier ergeren de Zeeuwen zich aan