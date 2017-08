Feyenoordfans Sandra en Ken geven eindelijk jawoord

Sandra en Ken uit Axel (foto: Omroep Zeeland)

Begin mei liep de spanning hoog op. Maar eerst verloor Feyenoord nog van Excelsior verloor en ging het aanzoek weer in de ijskast. Een week later was het wel raak, de club werd alsnog kampioen en daar was dan eindelijk de vraag.

"Ik dacht: 'Schiet nu maar op!'", lacht Sandra, terugblikkende op het huwelijksaanzoek. "Er staat een camera op je gericht, er zijn mensen bij die er normaal niet bij zijn, dat maakt het allemaal net éven wat anders dan dat het normaal zou zijn. En ik wilde ook wel heel graag zien wat er op televisie gebeurde met Feyenoord."

Trouwen in clubkleuren

Ook tijdens hun trouwdag speelt Feyenoord een grote rol. Sandra wilde vanmorgen nog niet te veel verklappen, 'want ik weet niet wie er allemaal luistert', doelend op de radio-uitzending. "Maar ik draag een rode jurk."