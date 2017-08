Dominique in Barcelona: In het hotel drong het pas echt door

Vlak na de aanslag in Barcelona (foto: Dominique Zoetewei )

Een dag later spreken we via WhatsApp met Dominique Zoetewei over een indrukwekkende avond in Barcelona.

Veertien doden en meer dan honderd gewonden vielen in het toeristisch centrum van Barcelona toen donderdagmiddag rond 17.10 uur iemand met opzet met een busje het publiek inreed. IS heeft de aanslag opgeëist. In Cambrils, ruim 100 kilometer ten zuidwesten van Barcelona, werd een tweede terreuraanslag gepleegd. Vijf terroristen werden door de politie gedood, toen ze begonnen in te rijden op het flanerende publiek.

Waar waren jullie gisteravond?

Mijn vriend en ik liepen net de Ramblas uit, de hoek om naar Plaza de Catalunya toen we een knal hoorden en mensen begonnen te gillen en rennen. Toen wisten we nog niet wat er aan de hand was. Wij zijn een winkel ingerend. De eigenaar deed direct de deuren op slot.

Hoe lang zijn jullie daar gebleven?

Na tien minuten konden we er weer uit, maar toen wisten we nog steeds niet wat er aan de hand was. In de winkel had ik mijn moeder al gebeld om te vragen of zij iets op het nieuws had gehoord. Ze belde mij later terug om te zeggen dat er een busje op mensen was ingereden. We zagen buiten agenten die hun kogelvrije vest aantrokken en over de straat renden. Er cirkelde een helikopter van de politie in de lucht en we hoorden alleen maar sirenes en huilende mensen.

En toen?

Op een gegeven moment ontstond er opnieuw paniek en begonnen mensen weer te rennen, toen besloten we om naar ons hotel te gaan. Op straat was er nog veel paniek, winkels sloten snel alle deuren. Er waren mensen die de luiken van de winkels probeerden open te trekken. Er bleven maar politieauto's bij komen. Eenmaal in het hotel drong het pas tot ons door wat er was gebeurd.

Wat merken jullie vandaag nog van de aanslagen?

Er vloog tot begin van de middag nog steeds een politiehelikopter in de lucht. Ook is nog een groot deel van de stad afgezet voor auto's. Je ziet nog veel politie rondrijden en op hoeken van de straten staan. Mensen zijn nog echt ontdaan van wat er gisteren gebeurd is.

Blijven jullie nog in Barcelona?

We zijn afgelopen woensdag aangekomen voor een vakantie van een week. We hebben besloten dat we gewoon blijven. Wij voelen ons op het moment veilig genoeg hier.