DONG Energy: bouw en onderhoud voor windpark in Vlissingen

Windparken Borssele 1 en 2 (foto: Dong Energy)

De bedrijven hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. De komende maanden praten de Zeeuwse havenbeheerder en het Deense energiebedrijf over de voorwaarden van de vestiging van DONG Energy in Vlissingen. Ook Rotterdam was als locatie in beeld.

Voor de kust van Zeeland komen twee windmolenparken, Borssele I en Borssele II, ieder met een capaciteit van 350 megawatt. De parken komen buiten de 12-mijlszone te liggen, op meer dan 22 kilometer van de kust bij Zeeland. In totaal gaat het om 94 turbines.

Volgens directeur Jasper Vis van DONG Energy betekent de Vlissingse vestiging 'als 'ie operationeel is' de komende dertig jaar direct en indirect voor honderd tot tweehonderd mensen werk.

Vlissingen heeft volgens Vis twee grote voordelen. Goed gelegen ten opzichte van het windpark en vanuit de havens is er, zonder sluizen. een directe toegang tot zee.

Windpark Borssele

Het windpark voor de kust bestaat uit vijf verschillende parken met vijf verschillende aanbestedingen. De eerste twee waren dus voor DONG Energy. Borssele III en IV is inmiddels gegund aan een consortium van Shell.

