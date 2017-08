Asbest in Souburgs plantsoen

Het plantsoen aan de Zuiderzeestraat en de Zwartezeestraat in Oost-Souburg is afgezet met hekken. Voorlopig mag niemand het gebied betreden omdat in het plantsoen asbest is aangetroffen.

Waarschuwing asbest (archief) (foto: OZ) De gemeente Vlissingen heeft na meldingen van omwonenden het plantsoen laten inspecteren. Bij die inspecties is verdacht materiaal gevonden en daarom is het gebied nu verboden terrein. Dat staat ook met borden aangegeven. Een adviesbureau gaat eind volgende week aan de slag met een uitgebreider onderzoek. Binnen drie tot vier weken worden resultaten verwacht. Afhankelijk van die uitkomsten neemt de gemeente Vlissingen verdere maatregelen.