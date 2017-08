Drie jaar cel geëist voor oplichting via datingsite

De rechtbank in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Het OM eist ook een schadevergoeding van in totaal 121.000 euro. Het OM is bang voor herhaling door het verleden van de verdachte.

De vrouw blijkt in de loop der jaren een behoorlijk strafblad te hebben opgebouwd in Nederland en België. Van diefstal en inbraak tot uiteindelijk afpersing en oplichting. De vrouw is in België aangehouden en meerdere keren veroordeeld voor soortgelijke zaken. Dat rekende het OM de vrouw ook ernstig aan. Daarnaast merkte de officier ook op dat hij weinig medeleven bij de vrouw bespeurde.

Zelfmoord

De vrouw zou bij een 84-jarige man uit Goes, die lijdt aan dementie, 43.000 euro hebben weggenomen. Dat deed ze in de periode juni 2011 tot september 2013. Bij een andere man uit Rijen zou 80.000 euro verdwenen zijn. Deze man heeft na de oplichting zelfmoord gepleegd. Die oplichting vond plaats tussen juli 2014 en februari 2015. De vrouw zei zich niet schuldig te voelen over de dood van de man in Rijen. Volgens de vrouw was dat zijn eigen keuze.

Het contact tussen de vrouw en haar vermeende slachtoffers gebeurde via de datingsite Badoo.