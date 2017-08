Marijn Wijkhuis mist ASWH-Hoek

Hoek-trainer Jannes Tant (foto: Omroep Zeeland)

"Marijn heeft zich dinsdag verstapt op de training en heeft een lichte liesblessure", aldus Hoek-trainer Jannes Tant over Wijkhuis die overgekomen is van FC Dordrecht. "We nemen geen enkel risico met Marijn. Hij zal maandag weer aansluiten op de training." Wijkhuis is de enige afwezige is de selectie van Tant.



Hoek treft in ASWH een ploeg die in de derde divisie speelt, een niveau hoger dan Hoek, dat uitkomt in de hoofdklasse. "We weten waar we aan toe zijn, maar we zullen morgen ook van eigen kwaliteit uitgaan", aldus Tant.



De laatste oefenwedstrijd die Hoek speelde was tegen de profs van FC Dordrecht. Hoek speelde met 2-2 gelijk en maakte daarin een goede indruk. De verwachting is dan ook dat de opstelling van Hoek niet veel gewijzigd zal worden.