Nieuwe mountainbike-route op de Kop van Schouwen

uitbreiding van routes op Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

De huidige onverharde route loopt over bijna negen kilometer dwars door de boswachterij heen. Arjan de Hulster van Landschapsbeheer Zeeland: "We horen vaak dat het traject wat kort is, je hebt snel het rondje gemaakt. Er zijn daarom ook mountainbikers die 'm soms vijf keer achter elkaar doen."

Minder heuvelachtig

Het idee is om vanaf startpunt van de huidige mountainbikeroute een alternatieve route aan te leggen. "Misschien wat minder avontuurlijk en minder heuvelachtig. Maar het idee van die route is om de mountainbiker iets meer van de omgeving te laten zien," zo liet De Hulster weten in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer.