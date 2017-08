Moet Michiel de Ruyter van de Boulevard?

Standbeeld van Michiel de Ruyter (foto: Omroep Zeeland)

Het slavernijverleden van Nederland stond de laatste jaren vaker ter discussie. Paul van Beek, waarnemend directeur van het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen over deze discussie: "Het is makkelijk om vanuit het heden te kijken naar het verleden. Toen gingen de dingen op een hele andere manier. Volgens mij zitten er altijd meerdere kanten aan een verhaal: De Ruyter leefde in een systeem waarin slavenhandel mogelijk was en heeft er zelf aan bijgedragen, maar hij heeft ook met eigen geld slaven vrijgekocht."

Niet onomstreden

In sommige gevallen zijn er al aanpassingen gemaakt, zoals bij het beeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn; in 2012 werd er een bijschrift aan toegevoegd waarop te lezen staat dat het beeld 'niet onomstreden is'.

Michiel de Ruyter, ook wel de 'Zeeuwse Zeeleeuw' genoemd, (1607 - 1676) was de grootste admiraal van zijn tijd. Zijn rollen in de Eerste en Tweede Engelse Oorlog maakten van hem de zeeheld die hij tot de dag van vandaag nog steeds is. De handelsman, met Vlissingen als uitvalsbasis, verwierf rijkdom voor zichzelf en het Koninkrijk der Nederlanden. Er staat op de Boulevard van Vlissingen een standbeeld van De Ruyter.

Helden

In het NRC-artikel wordt gesteld dat het misschien goed zou zijn bij straatnaamborden en standbeelden van bijvoorbeeld Michiel de Ruyter vaker een informatiebord te plaatsen. Van Beek daarover: "Het standbeeld in Vlissingen is een heldenstandbeeld. Het heeft een nationalistische kant, maar zo kijken wij er tegenwoordig niet meer naar. Toen het gemaakt werd, was er behoefte aan zulke helden."

Michiel de Ruyter was ook een held, maar ook een mens met zwakheden." Paul van Beek - directeur MuZEEum

Van Beek: "Ik vind dat je moet proberen om de geschiedenis op een zo genuanceerd mogelijke manier weer te geven met goede en minder goede kanten. Je kunt niet zomaar het heden met het verleden vergelijken: er zijn foute dingen gebeurd en mensen hebben foute oordelen gemaakt. Je kunt dit soort verhalen niet één op één vergelijken."