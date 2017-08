Woning volledig uitgebrand in Biervliet

In een woning aan de Kapitalendam in Biervliet heeft vannacht een uitslaande brand gewoed. Het huis is volledig uitgebrand. In het huis waren geen bewoners aanwezig.

Uitslaande brand verwoest huis in Biervliet (foto: HV Zeeland) Enduris heeft het gas afgesloten. De brandweer zette drie blusvoertuigen in en een hoogwerker.