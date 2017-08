Minnaard eindigt als negende in Tour du Limousin

Marco Minnaard heeft zich op de slotdag van de Tour du Limousin in de top tien van het klassement gefietst. De wielrenner uit Wemeldinge moest 50 seconden toestaan op de Franse eindwinnaar Alexis Vuillermoz en eindigde op de negende plek.

Het was een succesvolle laatste etappe van de Tour du Limousin voor Wanty-Groupe Gobert, de ploeg van Minnaard. Naast de top tien-klassering van de Zeeuwse renner won zijn teamgenoot Guillaume Martin de slotrit.

Minnaard reed sterk in de vierdaagse koers. In alle etappes eindigde hij in de top twintig. In de eerste rit werd hij negentiende, een dag later eindigde hij als dertiende. In de derde etappe werd hij elfde en op de slotdag finishte hij als vijftiende.