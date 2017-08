Bestuurder wordt onwel en ramt gevel

In 's Heerenhoek is een automobilist tegen de gevel van een huis aangereden. Dat gebeurde rond één uur afgelopen nacht op de Molendijk. De bestuurder, was de macht over het stuur kwijtgeraakt omdat hij onwel was geworden.

Ongeluk 's-Heerenhoek (foto: HV Zeeland) Ziekenhuis De auto raakte een aanhangwagen en een lantaarnpaal en reed vervolgens tegen de gevel van het huis. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.