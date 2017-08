Hendriksen pakt punt, valse start De Nooijer

Gerard de Nooijer heeft het lastig bij FC Dordrecht (foto: Orange Pictures)

Hendriksen kwam op bezoek bij Volendam al vlot met 2-0 achter, maar zijn ploeg herstelde zich in de tweede helft en knokte zich naar een 2-2 gelijkspel. Voor De Nooijer zijn FC Dordrecht begon de competitie dramatisch. Op bezoek bij Fortuna Sittard werd het 5-1 in het voordeel van de Limburgers. Bij Dordrecht bleven de Zeeuwen Bradley de Nooijer en Julius Bliek de hele wedstrijd op de bank.

Woedend

Voor Augustine Loof uit Koewacht is het seizoen niet prettig begonnen. De voetballer van FC Eindhoven werd in de veertigste minuut gewisseld bij een 0-1 achterstand. Hij was het niet eens met zijn wissel en liep woedend naar de kant. Zijn vervanger scoorde twee keer en Loof zag zijn ploeg met 2-2 gelijkspelen tegen Telstar.