Brandje strandpaviljoen Renesse

In een strandpaviljoen bij de Luieweg in Renesse heeft vanmorgen een kleine brand gewoed. De brand was in de keuken en er was zwarte rook te zien.

Brandweer (foto: oz) Het paviljoen is ontruimd. De brandweer zette twee blusvoertuigen in. Om 10.10 uur werd het sein 'brand meester' gegeven. De brandweer controleerde daarna nog de afzuiging en de installaties in de keuken.