Van Goethem negende in Veenendaal-Veenendaal

Brian van Goethem uit Philippine is in de top-tien geëindigd van de Veenendaal-Veenendaal Classic. De wielrenner van Roompot-Nederlandse Loterij wist in een massasprint naar de negende plek te rijden.

Brian van Goethem (foto: OZ) De zege na 196 kilometer koers ging naar de Sloveen Luka Mezgec. Het was voor Van Goethem zijn tweede top tien-notering, na de vijfde plaats in de derde etappe van de Hammer Sportzone Limburg, van het seizoen. In Veenendaal deden nog twee andere Zeeuwen mee. Thijs de Lange uit Kattendijke werd 77ste en Jarno Mobach uit Philippine werd 87ste.