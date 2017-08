Leunus van Lieren is paardenfokker van het jaar

Leunus van Lieren heeft in Ermelo de prijs voor de Fokker van het Jaar gekregen. De eigenaar van Stal Hexagon uit Schore werd door de Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN) in het zonnetje gezet omdat hij inmiddels al meer dan 22 paarden naar het hoogste niveau in de dressuursport heeft gebracht.

Leunus van Lieren uitgeroepen tot fokker van het jaar (foto: Stal Hexagon) Deze paarden hebben zich qua fokkerijresultaten zeer nadrukkelijk onderscheiden. Veel van deze paarden voeren indirect het bloed van Rubiquil, de hengst die door Van Lieren werd gefokt. Dit paard werd jarenlang succesvol bereden door Thamar Zweistra en Laurens van Lieren, de zoon van Leunus. De titel wordt één keer per jaar uitgereikt en één keer eerder ging die naar een Zeeuw. Dat was in 2000, toen Bert Poppelaars uit Kortgene de prijs won.