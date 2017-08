Harmes snelste bij tweede etappe Hardloop3daagse

(foto: OZ)

Nadat de Hardloop3daagse gisteren van start ging met een tijdrun op Neeltje Jans liepen de atleten vandaag een halve marathon. Die wedstrijd werd gewonnen door Harmes in een tijd van 1:11.30' Daarmee bleef hij Tim van den Broeke uit Vlissingen voor, die met een tijd van 1:15.09' tweede werd. Als derde eindigde Eric Wolfert uit Sommelsdijk in 1:16.25'.



Bij de vrouwen was Sabine van de Reijt uit Breda de snelste in 1:23.41'. Tweede werd Nathalie Klaassen uit Alphen aan den Rijn, voor de winnares van gisteren Liselotte van den Berg uit Zoeterwoude. Beste Zeeuwse was Ingrid Koene uit Yerseke op de elfde plaats.

In het algemeen klassement blijven Erwin Harmes en Liselotte van den Berg aan de leiding.

De Hardloop3daagse wordt morgen afgesloten in Domburg met nog een halve marathon.