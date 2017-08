Flinke vertraging door werk aan sluis

Werkzaamheden aan het sluizencomplex in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De Noordbrug van de Oostsluis - dat is de sluis het dichtst bij de stad - staat twee weken open. Als ook de Zuidbrug van deze sluis open moet voor de scheepvaart, kan het wegverkeer ongeveer een kwartier niet passeren. Rijkswaterstaat adviseert daarom om om te rijden via de Sluiskilbrug of -tunnel. Er zijn omleidingsborden geplaatst.