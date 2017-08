Hoek verslaat ASWH en gaat naar hoofdtoernooi KNVB-beker

Hoek juicht na overwinning op ASWH (foto: Sjaak van der Salm)

In een gelijkopgaande eerste helft was het Hoek dat veel gevaarlijker was dan de tegenstander, die een divisie hoger speelt. Dat resulteerde na 23 minuten spelen in de openingstreffer van Niek van Sprundel, de spits van Hoek kopte zijn ploeg naar een voorsprong. Een kwartier later zorgde Van Sprundel ook voor de 0-2. Hij toucheerde een inzet van Rik Impens. Rechtsbuiten Bram Leroy miste voor rust nog een grote kans op de 0-3. In de slotminuut van de eerste helft was ASWH via Gilmaro van de Werp dichtbij de aansluitingstreffer, maar Van de Werp zag zijn inzet via de onderkant van de lat in de handen van doelman Jordi de Jonghe verdwijnen.

Aansluiting

Vlak na de pauze komt die aansluitingstreffer er wel. De in de rust ingevallen oud-Hoek speler Kyle Doesburg werd diep gestuurd en bezorgde de bal via Akin Arslan bij Peter de Lange, die Hoek-goalie De Jonghe verschalkte. ASWH drong daarna steeds meer aan en kreeg kansen op de gelijkmaker via Van de Werp, Nick Slotboom en Doesburg. In de blessuretijd besliste Reguillo Vandepitte uit een vrije trap de wedstrijd: 1-3.

Later vandaag zijn hier beelden van de wedstrijd te zien

Scoreverloop

0-1 Van Sprundel (23)

0-2 Van Sprundel (38)

1-2 De Lange (49)

1-3 Vandepitte (90+2)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, De Backer, Van den Bergh, Van Renterghem, Vandepitte, Verwilligen, Impens (Martens/79), Chergui (Beshliaha/86), Van Sprundel, Leroy