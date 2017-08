Zoektocht op grote hoogte naar jonge zendamateurs

Met de actie hopen de zendamateurs kinderen warm te maken voor deze hobby. Volgens Dan de Bruijn klopt het oubollige imago dat rond de hobby hangt helemaal niet. "Want als de moderne communicatie-apparatuur uitvalt, zoals mobiele telefonie en internet, zijn we aangewezen op de radio-zendtechniek." Volgens De Bruijn is deze 'oubollige' techniek vele malen betrouwbaarder dan de moderne, omdat deze nagenoeg niet overbelast kan raken.

Spieken

Collega-amateurzender Menno Lieuwens, die vanaf de eerste verdieping in de vuurtoren van Westkapelle de geïnteresseerde kinderen begeleidt, sluit zich daarbij aan: "Het is nog steeds zo dat bij grote overstromingen of rampen, zendamateurs de eerste contacten leggen met de buitenwereld." Naast het kennismaken met het verzenden van radioberichten krijgen de kinderen ook een introductie in het verzenden van morsecodes. En daar kunnen de kinderen volgens Lieuwens in het dagelijks leven nog veel profijt van hebben: "Ze kunnen het gebruiken bij het doorgeven van informatie tijdens een proefwerk, maar dan is wel te hopen dat de leraar de morsetaal niet kent."

De Bruijn hoopt dat hij met de actie dit weekend een aantal kinderen kan overhalen, "want het is een vergrijzende hobby en we zien graag dat een paar van de kinderen die hier vandaag langskomen de zendamateurs van de toekomst zijn."

De berichten vanuit de vuurtoren werden ontvangen in het Polderhuis en daar opgeschreven (foto: Omroep Zeeland )

Maar veel kinderen zien, ondanks de inspanningen van de zendamateurs, de voordelen niet. Zo vindt Daniël uit Zoetermeer het veel makkelijker om een sms of whatsapp-bericht te versturen, hoewel hij het wel leuk vond om het een keer uit te proberen. Zijn neefje is het daar helemaal niet mee eens: "De telefoon is gewoon veel makkelijker".

Goed alternatief

Toch is er nog hoop voor de zendamateurs: Jochem (8) uit Middelburg ziet de zendtechniek wel zitten: "Ik heb nog geen telefoon, dus dan is dit misschien wel handig". Hij moet dan nog wel even zijn ouders lief aankijken, want de apparatuur moet hij nog aanschaffen.