Van Drongelen debuteert bij HSV met winst

Rick van Drongelen in duel met Alfred Finnbogason (foto: Twitter HSV)

Van Drongelen startte als linksback in de opstelling van HSV. Door zijn basisplaats is de 18-jarige verdediger de jongste Nederlandse debutant ooit in de Bundesliga. Van Drongelen zag in het eigen Volksparkstadion zijn ploeg al snel op voorsprong komen. Al na acht minuten viel de enige treffer die werd gescoord door Nicolai Müller. In de 38e minuut kwam Van Drongelen ook in het boekje van de scheidsrechter, hij liep namelijk tegen een gele kaart aan.

Op sociale media waren de fans van Hamburger SV al snel positief over hun nieuwe aanwinst. Van Drongelen maakte afgelopen zomer de overstap van Sparta naar HSV.