Het woeste water in voor de kerk

Initiatiefnemer Marcel van Eenennaam was op het idee gekomen toen hij ooit de piano in de kerk moest stemmen. "Je kon onder de namen door van binnen naar buiten kijken, het pleisterwerk was hier en daar van de muren en de graftombe was verwaarloosd. Toen dacht ik dat het tijd was om iets te organiseren om geld op te halen".

Reddingbrigade

Van Eenennaam kon rekenen op dertig vrijwilligers. Boten van de reddingbrigade en van de brandweer begeleidden de tocht. De zwemtocht naar Sint-Annaland was zo'n acht kilometer. De opbrengst is nog niet bekend.