Flinke boete voor bier voor tiener

Alleen in flesjes

De gemeente schrijft in het proces verbaal dat een caissière van ongeveer 25 jaar met korte blonde krullen de loktiener een blikje Corona-bier heeft verkocht. Volgens De Neve is dat "buiten elke proportie!". Want het betreffende biertje bestaat niet in blikvorm en wordt alleen in flesjes verkocht. Daarnaast heeft De Neve geen caissière in dienst die rond de 25 jaar is en korte blonde krullen heeft.

Opheldering

De verbolgen supermarkteigenaar heeft al een paar keer om opheldering gevraagd bij de gemeente, maar niet gekregen. Zo zou hij graag de kassabon willen zien, omdat hij dan aan de hand van het tijdstip op de bon zijn camerabeelden kan terugkijken.

In gesprek

De boete blijft ondertussen openstaan en bij de supermarkt is de regel dat caissières zelf opdraaien voor de boetes. De Neve gaat ondanks de onvrede volgende week toch weer in gesprek met de gemeente Reimerswaal.