Uitslagen oefenvoetbal zaterdag 19 augustus

Er werden vanmiddag veel oefenwedstrijden gespeeld in de provincie. Kloetinge won met 2-3 in en tegen Arnemuiden, terwijl Vlissingen niet wist te winnen tegen Zwaluwen, een zaterdaghoofdklasser uit Vlaardingen. RCS versloeg Terneuzense Boys, dat een klasse hoger speelt. Ook de Borsele Sloepoort Cup is begonnen. De Meeuwen won Poule A vandaag door twee keer te winnen, tegen GPC en Patrijzen. Hieronder alle uitslagen van de wedstrijden van vandaag:

Uitslagen Borsele Sloepoort Cup: Poule A Voorronde GPC Vlissingen-De Meeuwen 0-1 Patrijzen-DwO'15 1-1 (Patrijzen wint met 16-15 na strafschoppen) Poule A Winnaars-en Verliezersronde De Meeuwen-Patrijzen 1-0 GPC Vlissingen-DwO'15 3-0