Tolhoek debuteert met val in Ronde van Spanje

Antwan Tolhoek uit Yerseke kan terugkijken op een bijzonder debuut in de Ronde van Spanje. Al na een aantal minuten in de eerste etappe sloeg de wielrenner van LottoNL-Jumbo met zijn fiets over de kop.

De eerste etappe van de Vuelta was een ploegentijdrit over 13.7 kilometer in het Franse Nîmes. Het LottoNL-Jumbo van Tolhoek ging rond 18.30 uur van start. In een van de eerste bochten, op het moment dat Tolhoek als enalaatste in de groep zat sloeg hij over de kop en nam Floris de Tier mee in zijn val.

Verwondingen

De schade voor Tolhoek leek in eerste instantie mee te vallen. Op een nieuwe fiets reed hij de eerste etappe zelfstandig uit. Na afloop bleek dat de wielrenner een aantal verwondingen in zijn gezicht had opgelopen.

LottoNL-Jumbo eindigde de eerste etappe als vijftiende ploeg op veertig seconden van de winnende ploeg: BMC.