Live: Ploeteren en rennen door de modder bij Saeftinghe Run

Tijdens de wedstrijd moeten de deelnemers door onder andere de modder van het verdronken natuurgebied rennen (foto: Omroep Zeeland )

Deelnemers kunnen alleen tussen 09.00 uur en 10.30 uur starten, omdat anders het opkomende tij de deelnemers inhaalt in het verdronken natuurgebied.

De Saeftinghe Run is georganiseerd ter ere van het 50-jarige jubileum van watersportvereniging Saeftinghe uit Paal. De run is ook onderdeel van de Saeftinghe Feesten. Tijdens deze feesten worden mensen in Paal vermaakt met onder andere muziek, rondvaarten, zeilwedstrijden en een foodtruckfestival.