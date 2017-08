Saeftinghe Run: kletsnat en onder de modder naar de finish

In het Verdronken Land van Saeftinghe werd vandaag de allereerste Saeftinghe Run gehouden. Honderden deelnemers konden bij de start kiezen uit twee afstanden: acht of twaalf kilometer. Over onverharde paden en door de schorren en slikken van het verdronken Land van Saeftinghe was het bikkelen tot aan de finish.

Na drie kwartier kwamen de eerste lopers al over de finish. Allemaal kletsnat en onder de modder en sommige zelfs zonder schoenen. De eerste lopers die de finish bereikten van de 12 kilometer waren Michel Verhaege en Suzan Maertens. Op de acht kilometer kwamen Jeroen Vervaet en Ilona Schouw als eersten over de lijn. Bijna bij de finish van de Saeftinghe Run (foto: Omroep Zeeland) De Saeftinghe Run is georganiseerd ter ere van het 50-jarige bestaan van watersportvereniging Saeftinghe uit Paal. De run is ook onderdeel van de Saeftinghe Feesten. Tijdens deze feesten worden mensen in Paal vermaakt met onder andere muziek, rondvaarten, zeilwedstrijden en een foodtruckfestival. Zonder schoenen de finish over (foto: Omroep Zeeland) Kijk voor meer foto's en video's van de Saeftinghe Run naar de Facebookpagina Lopen in Zeeland: http://www.facebook.com/lopeninzeeland. Omroep Zeeland TV besteedt maandag aandacht aan de Saeftinghe Run na Zeeland Nu in Evenement van de Week,