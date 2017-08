Krokodil laat Middelburger tweehonderd kilometer op slippers lopen

Dertigduizend bananenplanten

Mes is initiatiefnemer en voorzitter van Foundation Boukarabou. Die stichting heeft als doel arme mensen in Gambia te helpen. De Middelburger werkt sinds 2010 zo'n acht maanden per jaar in het Afrikaanse land. "We hebben daar ruim 105.000 vierkante meter grond waar we dertigduizend bananenplanten willen planten. Ook willen we de plaatselijke rijstproductie opschroeven. Dat kan door de bouw van de dam. Dan zou er niet één, maar vier keer per jaar kunnen worden geoogst. Maar helaas moeten we even geduld hebben, omdat de dam is ingestort."

De ingestorte dam in het plaatsje Bajakarr in Gambia (foto: Foundation Boukarabou)

Forse tegenvaller

Een krokodil heeft namelijk onder een mahonieboom zijn onderkomen gegraven, waardoor de dam is ingestort. Een forse tegenvaller voor de negenhonderd dorpsbewoners van Bajakarr. "Heel veel werk is voor niets geweest. We moeten opnieuw een hoop kosten maken. Door in vier dagen tweehonderd kilometer te lopen, wil ik geld ophalen. Tot nu toe heb ik zo'n 1500 euro binnengehaald."

20 augustus is de laatste dag dat Stefan Mes loopt.

Een krokodil zocht zijn onderkomen onder een boom (foto: Foundation Boukarabou)

Kleinste land van Afrika

Gambia telt 1,9 miljoen inwoners en is het kleinste land van Afrika. Het beslaat een kwart van Nederland. Gambia heeft vruchtbare grond en bestaat voor een groot deel uit landbouw. Hoewel het beter gaat met land, dat ook steeds meer toeristen trekt, leeft zo'n veertig procent van de bevolking nog altijd in armoede.