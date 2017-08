Dronken scooterrijder onderuit

Een dronken man van 48 uit Nieuwvliet is in de nacht naar zondag onderuit gegaan met zijn scooter. Voorbijgangers vonden hem liggend in de berm van de Bruggendijk en lichtten de politie in.

(foto: OZ) De politie denkt dat de man in een bocht is gevallen. Hij raakte niet gewond. Uit een blaastest bleek dat hij te veel had gedronken. Hij moest zijn rijbewijs inleveren.