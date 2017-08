Man mishandeld in Goes

Een 28-jarige man heeft afgelopen nacht een forse klap op zijn neus gekregen in het centrum van Goes. Hij deed aangifte van mishandeling. De politie is nog op zoek naar de dader.

Politie (foto: Omroep Zeeland) ziekenhuis Het slachtoffer was met een groep vrienden op stap. Rond 04.30 uur liep hij over de Houtkade toen een man hem aansprak. Vervolgens gaf deze persoon hem met zijn vuist een forse klap op zijn neus. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en daar behandeld.