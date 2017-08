Erwin Harmes wint Hardloop3Daagse

Erwin Harmes sterkste in Hardloop3Daagse (foto: Omroep Zeeland)

Harmes won alle drie de onderdelen. Vrijdag was hij de snelste (22.16') in de tijdloop bij Neeltje Jans. Zaterdag was de atleet uit Middelburg de sterkste in de Halve Marathon van Westenschouwen (1:11.30') en vandaag won hij ook de Strandloop bij Domburg over 25 kilometer (1:37.45') .



Bij de vrouwen won Liselotte van den Berg twee van de drie onderdelen. Vrijdag won Van den Berg de tijdloop in 25.55'. Vandaag was ze de snelste in de Strandloop in 1.57.31'. Sabine van de Reijt uit Breda won zaterdag de Halve Marathon in Westenschouwen in 1:23.41'.



In het algemeen klassement bij de vrouwen werd Amber Bongertman uit Roosendaal tweede.

Uitslagen Hardloop3Daagse