Val voorkomt WK-limiet voor Van Assche

Turner Anthony van Assche, afkomstig uit Sas van Gent is er nog niet in geslaagd te voldoen aan de WK-limiet. Van Assche viel uit de ringen bij de kwalificatie wedstrijd in Zwijndrecht.

Anthony van Assche (foto: Orange Pictures) Ondanks de val haalde Van Assche nog een totaal van 13,300 punten. De limiet voor het WK staat op 14,983 punten.



Van Assche maakt deel uit van de voorlopige WK-selectie van bondscoach Bram van Bokhoven. Volgende week krijgt Van Assche een nieuwe kans om de limiet te halen. Het WK is in oktober in Canada.



Vier turners haalden zaterdag de limiet: Epke Zonderland, Bart Deurloo, Frank Rijken (allen rekstok) en Casimir Schmidt (vloer). Lees ook: Turner Anthony van Assche in voorlopige WK-selectie