Niels Mesu zesde bij Open Nederlands kampioenschap

(foto: Orange Pictures)

De weersomstandigheden in Hallum maakten er een zware wedstrijd van, want het regende tijdens de start. Het natte wegdek was van invloed op het wedstrijdverloop. Niels Mesu was de hele wedstrijd actief, maar miste de beslissende slag. Na een wedstrijd over honderd kilometer werd Mesu zesde. De overwinning ging naar Crispijn Ariëns uit Wolvega.



Zijn broer Erwin Mesu is nog herstellende van een armblessure en deed niet mee.



Bij de beloften pakte Rico van Damme uit Yerseke in een wedstrijd over zestig kilometer de bronzen plak. De zege was voor Marthijn Mulder uit Staphorst. Laurent Janse uit Yerseke werd elfde.