'Ik heb wel pijn dus dat is niet lekker'

'Ik heb wel pijn dus dat is niet lekker' (foto: Omroep Zeeland)

Met pleisters op zijn gezicht en een pijnlijke schouder stond wielrenner Antwan Tolhoek uit Yerseke vanmorgen de pers te woord bij de start van de tweede etappe in de Vuelta. Tolhoek kwam gisteren ten val. "Ik heb last van mijn schouder en ribben, maar gelukkig is er niets kapot", zo vertelde Tolhoek aan Wielerflits.

Antwan Tolhoek over val in Vuelta Tolhoek kwam in de ploegentijdrit al na enkele kilometers ten val. "We komen op die bocht af en ik pak 'm bovenop en rijd door een gat en sla vol op m'n klote. Dat wil je niet. Zeker niet na drie kilometer", aldus Tolhoek. 'Er zijn betere manieren om een grote ronde te starten." Tolhoek maakte een enorme buiteling en nam in zijn val ook ploeggenoot Floris de Tier mee. Beiden konden de rit vervolgen, maar kwamen op achterstand binnen.