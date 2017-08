Wat zijn die gekke grote witte ballen in de wei?

Ze groeien graag op voedselrijke plekken. Ze zijn niet uniek, maar het is hun gekke vorm die vragen oproept. Als je er per ongeluk tegen schopt, ziet je schoen bruin van de enorme hoeveelheid sporen die in zwam zitten. De zwam is in het begin glanzend wit, maar tijdens het rijpen verwordt hij tot een soort bruine spons. "Er komen dan een soort rookwolkjes uit. Dat zijn de sporen, waarmee de paddenstoel zich verspreidt. Het zijn er ontelbaar veel", zegt paddenstoelendeskundige Henk Remijn uit Oostkapelle.

Deze paddenstoel heeft ook een dubbelganger, maar die is niet eetbaar. Eerst zeker weten dat je dus de goede soort hebt! " Henk Remijn, paddenstoelendeskundige

Van dubbelganger kun je ziek worden

De zwam is eetbaar. "Maar je moet wel weten dat je de goede hebt. Zijn dubbelganger is de ruitjesbovist en die is niet eetbaar, daar kun je ziek van worden. Dus eerst zeker weten dat je de goede hebt", zegt Remijn. Remijn zegt er meteen bij dat we ze niet massaal moeten gaan plukken, want de zwam doet goed werk in de natuur; hij ruimt resten op. Maar voor wie het toch een keertje wil proberen heeft Remijn een recept: