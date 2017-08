Bram heeft ze alle 167 te pakken

Favoriet

Elke provincie heeft zijn eigen juweeltjes voor Bram. De ervaring van over de Zeelandbrug fietsen vond hij wel heel bijzonder. ''Moet wel zeggen dat het heel mooi weer was en ik wind mee had'', zegt hij lachend. Eén plek in Zeeland stak er voor hem met kop en schouders bovenuit. ''Middelburg! Dat is toch echt mijn favoriete stad in deze provincie.''

Zeeland de mooiste?

Bram zag veel mooie dingen in Zeeland, toch is dit niet de mooiste provincie waar hij tot nu toe doorheen reed. ''Limburg was het mooiste, daarna Gelderland en Brabant.'' Ai, onze provincie staat niet in Brams top 3. ''Langs het water fietsen of over de bruggen is erg mooi. De polder kan ook leuk zijn, maar is te eentonig. Maar ik heb wel genoten, hoor.''

Bram Witvliet bezocht alle steden en dorpen in Zeeland. Wemeldinge was de laatste op het lijstje (foto: Omroep Zeeland)

Goede doel

Wemeldinge heeft hij bereikt en daarmee is Zeeland ´af´. Bram heeft nu tien provincies met zijn fietst doorkruist. Hij doet het niet alleen voor de hobby. Hij haalt er geld mee op voor het goede doel. ´´In elke provincie steun ik een doel in die provincie. In Zeeland is dat IVN Zeeland, dat natuuronderwijs doet.´´ Hoeveel geld hij voor de organisatie ophaalt, wordt later pas bekend. ´´Iedereen betaalt als ik de provincie helemaal gedaan heb. Dat is nu dus!´´