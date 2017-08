Uitslagen oefenvoetbal zondag 20 augustus

Zondag hoofdklasser GOES won een oefenwedstrijd tegen Zeelandia Middelburg. Rogier Veenstra leidde vorig seizoen Zeelandia Middelburg en is dit seizoen de trainer van GOES. De ploeg van Veenstra drukte het niveauverschil in cijfers uit; 0-3. De Goese treffers werden gemaakt door Ray Kroon, Erwin Franse en Corné de Jonge.

(foto: Omroep Zeeland) Hontenisse promoveerde het afgelopen seizoen naar de zondag derde klasse en won met 0-6 van Vogelwaarde. Koewacht won in eigen huis met 4-3 van STEEN.