IJzendijke legt beslag op Verhage-Lemahieu Cup

Voetbal (foto: Omroep Zeeland)

Het oefentoernooi was verdeeld over meerdere dagen en bestond uit twee poules. In poule A werd IJzendijke eerste in een poule met Oostburg en Sluis. In poule B was Hoofdplaat de sterkste, waar ook Groede, Biervliet en Schoondijke aan deelnamen.

Verhage-Lemahieu Cup