Guequierre voltooit 2000e hardloopwedstrijd

"Ik ben ooit begonnen, omdat ik een beetje te dik was", zegt Guequierre. De hardloper begon in 1977 met het lopen van wedstrijden. Hij hield het aantal lopen altijd keurig bij en zo wist de Middelburger dat hij dit weekend toe was aan zijn 2000e. "Op den duur vond ik het ook leuk worden. Het is niet alleen het hardlopen, maar ook alles erom heen. Het sociale en de derde helft net als bij de voetbal."

'Iedereen kent John'

Maurice Steketee, mede-organisator van de Hardloop3Daagse en loopvriend van Guequeirre, maakte speciaal voor hem een shirt dat hij dit hele weekend droeg. "Iedereen kent John. Op de meest vreemde plekken ben ik met hem geweest en dan loop je daar en dan zegt iemand: 'Hee John', en dan kent hij weer iemand. Dat is John."

In totaal liep Guequeirre, zo schat hij zelf in, al meer dan twee keer de hele wereld rond. Dan zijn er ook wel eens slechte kilometers bij. Zo ondervond ook zijn loopvriend Wim Besuijen. "Als het goed gaat is hij heel enthousiast, maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat hij zei dat hij nooit meer wilde lopen. Maar na een pilsje is dat gevoel al snel weer over. "

John Guequierre in de duinen van Domburg (foto: Omroep Zeeland)

De sport bracht Guequierre naar veel landen. Zoals de Verenigde Staten, Zwitserland en België. "Maar de meest bijzonder wedstrijd liep ik in Jordanie, dat was de Dode Zee-marathon. Die was heel bijzonder." Voorlopig denkt Guequeirre nog niet aan stoppen. "Ik word wel een oude doos, maar ik ga aanstaande vrijdag gewoon weer lopen. Vijf kilometer in Kapelle."