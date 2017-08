'Overal langs Vlaamse wegen, kom je Maria tegen'

Aan de 40 kilometer lange fietstocht deden 70 mensen mee. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Marc Moens, die de fietstocht nu voor de zesde keer heeft georganiseerd, heeft elke kapel op de route haar eigen verhaal. Zo zijn veel kapelletjes opgericht in de Tweede Wereldoorlog om Maria om bescherming te vragen. Andere zijn gebouwd door mensen die genezen zijn van een ernstige ziekte.

Het Maria-weekend en de fietstocht zijn volgens Moens nodig om het verhaal en de verbinding tussen Maria en Aardenburg te blijven vertellen, "zodat het overgedragen kan worden aan de generaties na ons".

Aardenburg dankt zijn bedevaartsstatus aan een legende uit 1273. In dat jaar werd er een moord gepleegd, maar ontbrak van de daders elk spoor. Uiteindelijk werd een man gearresteerd die beweerde onschuldig te zijn. Ondanks zijn bewering werd hij veroordeeld tot de strop. In de nacht voor zijn terechtstelling zou volgens de legende Maria aan de man verschenen zijn. Ze gaf hem een pen, een inktpot en een stukje perkament. Hij schreef daarop zijn verhaal. Van Maria moest hij dit aan de baljuw geven (de vertegenwoordiger van de vorst in landelijke gebieden, red.). Nadat hij het papier had overhandigd aan de baljuw werd hij vrijgelaten. Sindsdien kwamen veel bedevaartgangers naar Aardenburg, onder wie de Franse koning Philips de Schone en de Engelse koningen Eduard I, II en IV.

Tijdens de fietstocht kwamen de fietsers niet alleen Maria tegen: "We zullen ook een aantal andere heiligen zien. Die zijn dan meestal bij Maria op visite, want dat gebeurt ook wel eens", vertelt Moens aan de deelnemers, doelend op het feit dat in de kapelletjes ook wel eens andere heiligen aanbeden kunnen worden.

Moens kwam samen met zijn goede vriend Leo Ducheine op het idee om de tocht te organiseren. Ze willen met de tocht Aardenburg als Maria-bedevaartsplaats beter op de kaart zetten. Dat de meeste kapellen vlak over de grens in Vlaanderen liggen, en niet in Zeeuws-Vlaanderen, doet volgens het vriendenduo niks af aan de status van Aardenburg als bedevaartsplaats.

De tocht was onderdeel van het Maria-weekend in Aardenburg. Zaterdag was er een grote kerkdienst in de open lucht op het kerkplein van het stadje. Aansluitend aan de dienst was er een processie langs het Mariabeeld en konden er kaarsjes worden aangestoken.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, wordt het Maria-weekend altijd gehouden in het weekend na de Heilige Maria Hemelvaart op 15 augustus. Op zaterdag en zondag zijn tenslotte veel mensen vrij en in Nederland is Maria Hemelvaart geen feestdag, zoals in België.