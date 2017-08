Zeeland wordt wakker: schip mag verder, slik en zwammen

Het gestrande containerschip bij Bath (foto: Kitty van Hoek-Stoutjesdijk)

Jupiter

Het schip dat vorige week bij Bath was vastgelopen, mocht vannacht uit de haven van Antwerpen vertrekken. Volgens een woordvoerder van het Havenbedrijf Antwerpen mag het niet verder varen dan Hamburg, omdat niet duidelijk is of het schip aan de onderkant is beschadigd.

Deelnemers van de Saeftinghe Run ploeteren door de modder (foto: Omroep Zeeland)

Modder en slik

Ploeteren door de modder en glijden door het slik. De honderden deelnemers aan de eerste Saeftinghe Run kwamen besmeurd aan de finish. Het evenement was georganiseerd door de jubilerende watersportvereniging Saeftinghe in Paal.

(foto: Omroep Zeeland )

Reuzenbovisten

Ze zijn zo groot als een voetbal en smaken heerlijk in een omelet. Door het vochtige weer van de laatste tijd groeien de reuzenbovisten als kool.

Bram Witvliet bezocht alle steden en dorpen in Zeeland. Wemeldinge was de laatste op het lijstje (foto: Omroep Zeeland)

Duizend kilometer

Bram Witvliet heeft alle 167 Zeeuwse dorpen en steden op de fiets bezocht. Het eindpunt was Wemeldinge. Daarmee heeft hij meer dan duizend kilometer gefietst om Zeeland te doorkruisen. Onze provincie was de tiende die hij met de fietst verkende.

Meeuwen tussen de opspattende golven bij Vlissingen (foto: Ria Brasser | Verzeeuwigd)

Het weer

Vandaag wordt het weer bepaald door een zwak warmtefront. Het veroorzaakt wolkenvelden en zeer lokaal zou er ook een klein buitje kunnen vallen. Maar zo af en toe is de bewolking ook zo dun dat we de zon er doorheen zien komen. Bij weinig wind wordt het maximaal een graad of 20. Vanavond en vannacht wordt de bewolking wat dikker en is de kans op een drup regen iets groter.