Van kaft tot kaft; Tholen leest de bijbel in zes dagen

In zes dagen tijd wordt de bijbel van kaft tot kaft voorgelezen (foto: Joshua Davis | Flickr)

Burgemeester Van de Velde begon vanochtend bij Genesis 1. "Het lijkt of het een klein clubje is in de kerk, maar er zijn meer dan honderd verschillende mensen die gaan lezen. Er zijn nog gaatjes, dus wie wil meelezen, kan nog een moment kiezen", vertelde predikant Peter Broere in Zeeland wordt wakker.

De marathon wordt gehouden vanwege het Luther-jaar, zegt Broere. "Luther is degene die voor het eerst de bijbel in de volkstaal heeft vertaald. Tot op de dag van vandaag gaat dat door in goede Nederlandse vertalingen. En we willen een statement maken om mensen de waardering voor de bijbel weer terug te geven. We hebben 'm, maar lezen we hem wel?"

Als het nodig is gaan we van vrijdag op zaterdagnacht door om toch ergens op de zaterdag klaar te zijn." Peter Broere, predikant

Broere hoopt dat met deze marathon weer meer mensen uit hun bijbel gaan lezen. Volgens de predikant gaat het voorlezen in de kerk tot nu toe best goed. "Hier en daar struikel je eens over een moeilijke naam, maar dat is verder niet erg."

Elke dag wordt van 08.00 tot 22.00 uur uit de bijbel gelezen deze week. "Dus dat is 14 uur per dag en we hebben er zes dagen voor uitgetrokken. We hopen dat we zaterdagavond bij Openbaringen zijn. Als het nodig is gaan we van vrijdag op zaterdagnacht door om toch ergens op de zaterdag klaar te zijn."