Zeeuwse dames tweede op NK stro laden

Het Zeeuwse team wist tweede te worden op het NK stro laden (foto: Mirella Cevaal)

Dat de dames gisteren meededen aan de wedstrijd in het Noord-Hollandse Wieringerwerf was begonnen als een geintje. "Op sociale media stond een artikel 'damesteams gezocht voor het NK stro laden' en onderling hebben we gezegd: we doen mee", vertelt Cevaal. "Dus gisteren naar Wieringerwerf gereden om Zeeland te promoten."

Het behalen van het zilver op het NK levert de dames wel wat spierpijn op. "Ik denk dat we alle acht de spieren wel voelen vandaag. We zijn echt tot het uiterste gegaan."

Wat moesten ze doen? "Het is op een weiland en daar zijn twee banen. Wij streden op baan A. Daar liggen links en rechts zestig strobalen. Die wegen 18 tot 20 kilo per stuk. En deze moet je met het team zo snel mogelijk op een kar laden. En ze ook zo leggen dat ze blijven liggen."

Trainen

Het was voor Cevaal en haar team ontzettend moeilijk. Voor volgend jaar willen de dames gaan trainen om de eerste plaats te halen. "Het samenspel kan beter. Dus nog beter op elkaar ingespeeld zijn om een nog sneller resultaat te krijgen."

Het Zeeuwse mannenteam werd tiende op het NK.

In een verslag van de regionale omroep NH is te zien hoe het laden van stro in z'n werk gaat.