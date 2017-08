Meer wildkampeerders op de bon in Zeeland

Illegale recreatie dit jaar flink aangepakt (foto: Omroep Zeeland)

Het is verboden om na middernacht in een auto of camper te overnachten op een parkeerplaats. Toch doen nog veel recreanten dat. Als excuus wordt vaak opgegeven dat ze geen plekje op een camping meer konden krijgen. Een boete bedraagt 140 euro en negen euro administratiekosten.

Toename

In 2015 werden slechts 24 prenten uitgedeeld, maar dat kwam doordat de politie een CAO-conflict had. De jaren daarvoor werden er rond de 50 à 65 boetes per jaar uitgedeeld. Doordat de recreatieondernemers aan de bel trokken werd er vorig jaar meer gecontroleerd. Dat resulteerde dus al in een toename van boetes.

Boetes voor wildkamperen

Gemeente Boetes 2016 Boetes 2017 Goes 0 5 Hulst 6 0 Middelburg 1 0 Noord-Beveland 11 3 Schouwen-Duiveland 24 14 Sluis 0 37 Terneuzen 1 1 Veere 87 112 Vlissingen 3 3 Totaal 133 175

Sluis heeft de grootste stijging dit jaar: Van 0 boetes in 2016 naar 37 dit jaar. Ook op Walcheren werd weer meer beboet, terwijl er op Schouwen-Duiveland minder prenten werden uitgedeeld. Reimerswaal, Borsele, Tholen, en Kapelle zijn boete-vrij gebleven.