Actrice Romy Louise Lauwers wint Sylvia Kristel Award

Romy Louise Lauwers wint als vierde de Sylvia Kristel Award (foto: Dinand van der Wal)

Lauwers speelde vorig jaar in de bioscoopfilm My first Highway en in 2012 in de film Little Black Spiders. Ook was te te zien in de tv-serie Chaussée d'Amour.

De prijs is in het leven geroepen ter nagedachtenis van Sylvia Kristel, die in 2012 overleed. Met de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro gemoeid om talenten aan te moedigen. De prijs is bedoeld voor "aanstormend talent dat in het bezit is van een uitzonderlijke persoonlijkheid, die schoonheid combineert met allure, denkkracht en lichtvoetigheid en grensoverschrijdend te werk gaat."

Eerder kregen Sylvia Hoek, Genevieve Gaunt en Nina de la Parra de Sylvia Kristel Award.