Zwembaden letten extra op asielzoekerskinderen

Op een warme dag is het druk in het openluchtbad van Sportcentrum Vliegende Vaart in Terneuzen. Volgens teamleider Ronald Groothaert is op zulke dagen zeker de helft van de gasten van niet-Nederlandse afkomst. En dat kan een probleem zijn. Ronald Groothaert: "Mensen zonder diploma mogen niet in het diepe bad. Het is moeilijk te zien bij mensen uit het buitenland wie wel en wie geen diploma heeft. Dus het is gewoon een kwestie van kijken of iemand kan zwemmen als hij het diepe bad in gaat."

Twee weken geleden verdronk een 16-jarige Syrische jongen in Venlo in Limburg. Hij kon niet zwemmen en was meerdere keren gewaarschuwd. Het incident in een Nederlands zwembad hakte er bij het zwembadpersoneel flink in. De bedrijfsleider van Vliegende Vaart zond daarna meteen een waarschuwingsmailtje rond. "Het artikel over de verdrinking wordt gedeeld met alle medewerkers. We nemen dan de procedures weer door en zeggen tegen elkaar: let op, dit kan bij ons ook gebeuren." Iedere badmeester staat dan weer op scherp.

Extra ogen

Zwembad De Goudvijver in Serooskerke op Walcheren is een stuk kleiner dan Vliegende Vaart in Terneuzen. Toch herkent bedrijfsleider Iris Oomkens het probleem met kinderen van nieuwkomers in Nederland: "Je moet ze extra in de gaten houden. Ze hebben toch een andere cultuur en zijn niet gewend aan zwemwater. Ze kijken naar vriendjes en vriendinnetjes en denken: dat kan ik ook. Dus we zijn daar heel alert op als ze hier binnenkomen. Dan gaan er toch een paar extra ogen die kant uit."

Harjan Hubers, operationeel manager van Optisport herkent het probleem. Optisport is in Zeeland eigenaar van het Vrijburgbad in Vlissingen en Groene Woud in Kapelle. Hubers zegt dat in deze zwembaden extra wordt gelet op kinderen van asielzoekers. Dat is ook zo in Omnium in Goes, zegt zwembadmanager Ingrid Dijkhuizen.

Jongeren bij buitenbad Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Pubers

Wie zeker op scherp staat is Annemarie Koppelaar. Zij is badmeester in Vliegende Vaart. Tegenwoordig heet dat lifeguard. Ze kijkt goed of een kind kan zwemmen: "Als een kind het niet kan maken ze gekke bewegingen. Als we twijfelen laten we ze een stukje zwemmen." Probleem is soms dat pubers zich niet weg laten sturen naar het pierenbadje en vijf minuten later toch weer in het diepe bad te vinden zijn. Als dat gebeurt, worden ze het zwembad uitgestuurd.