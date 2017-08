Burgemeesters plukken eerste peren in Kapelle

Stapelkamp helpt al voor het zevende jaar op rij een handje mee op de eerste oogstdag. Om de band met de andere fruitteeltgemeenten te versterken nodigde hij zijn collega's uit Borsele, Reimerswaal en Noord-Beveland uit. De burgemeester van Goes was ook uitgenodigd, maar kon niet komen.

Oude kleren

De ene burgemeester werkte wat harder dan de andere. Zo kwam Piet Zoon van Reimerswaal in een net pak en moest hij er na het fotomoment al vandoor. Marcel Delhez (Noord-Beveland), Gerben Dijksterhuis (Borsele) en Anton Stapelkamp zelf hadden hun oude kleren aangetrokken en werkten tot de koffiepauze door.

Teler Sjako Kloosterman met twee burgemeesters op zijn pluktrein (foto: Omroep Zeeland)

Nachtvorst

In mei werden fruittelers getroffen door flinke nachtvorst en daardoor is ongeveer de helft van de appeloogst gesneuveld. Volgens teler Sjako Kloosterman valt het voor zijn peren mee, hij schat dat de opbrengst zo'n tien procent minder is.

Lees ook: