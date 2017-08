Zwemleraar Issam Al Kholani staat aan de rand van zwembad De Goudvijver in Serooskerke (W). Erin liggen drie leerlingen. Twee zijn van Syrische afkomst, één kind komt uit Eritrea. Ze hebben alle drie een zwemachterstand ten opzichte van hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Al Kholani: "Dat merk je heel goed. Het is niet gebruikelijk om zwemles te krijgen in het land waar ze vandaan komen. Ze spelen daar alleen maar af en toe in het water. Hier in Nederland moet je toch leren zwemmen."

Issam Al Kholani is druk in de weer met het geven van instructies, maar hij staat er niet alleen voor. Zijn collega-badmeester Jimmy Wouters geeft ook aanwijzingen, in het Nederlands wel te verstaan. Die vertaalt Issam ook nog voor de kinderen. Zwemonderwijs in het Arabisch is volgens Al Kholani heel nodig, simpelweg omdat de kinderen anders de aanwijzingen niet zouden begrijpen: "Deze kinderen zijn net in Nederland en spreken de taal nog niet. Vandaar spreek ik Arabisch met hen."

Schooldirecteur en een moeder in Serooskerke (foto: Omroep Zeeland)

Het initiatief voor de zwemlessen in het Arabisch komt van de Primas-scholengroep. Die heeft acht basisscholen in de gemeente Veere en een op Noord-Beveland. Directeur Agnes de Jong vertelt dat haar leerkrachten al snel merkten dat kinderen van asielzoekers niet konden zwemmen. Voor de financiering van de lessen wordt een beroep gedaan op het Jeugdsportfonds. Over de noodzaak van de zwemlessen kan De Jong kort zijn "Je moet gewoon kunnen zwemmen als je in Zeeland bent."

