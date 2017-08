NS maakt vertrektijden van de spitstrein bekend

Passagierstrein op het spoor in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Ochtendspits

De snelle intercity vertrekt 's ochtends om 06.41 uur en om 07.41 uur uit Vlissingen. De trein stopt alleen in Middelburg, Goes en Bergen op Zoom en wordt daarna om 07.28 uur en 08.28 uur in Roosendaal gekoppeld aan een trein die naar de Randstad rijdt. In Middelburg stopt de trein om 06.46 uur en 07.46 uur. In Goes kunnen mensen om 06.58 uur en 07.58 uur instappen. Daarna maakt de trein nog een stop in Bergen op Zoom, om 07.19 uur en 08.19 uur.

Avondspits

In de avondspits vertrekt de snelle intercity om 17.33 en 18.33 uur uit Roosendaal richting Zeeland. Het gaat dan om het voorste treinstel van de trein die om 16.51 uur en 17.51 uur uit Rotterdam is vertrokken. De Zeeuwse intercity stopt vervolgens in Bergen op Zoom (17.42 uur en 18.42 uur), Goes (18.02 uur en 19.02 uur), Middelburg (18.14 uur en 19.14 uur) en komt om 18.20 uur en 19.20 uur aan op zijn eindbestemming in Vlissingen.

De intercity in de spits komt bovenop de huidige dienstregeling. Met de extra trein reizen mensen maximaal zeventien minuten sneller van Vlissingen naar Roosendaal.

Lees ook: