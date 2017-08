Dit jaar geen Glazen Huis op Walcheren

Het Glazen Huis van 3FM op de Markt in Breda in 2016 (foto: Wikimedia / Caspal)

Het late begin van de kerstvakantie speelt volgens initiatiefnemer Hans Burgs een grote rol bij het gebrek aan vrijwilligers. De schoolvakantie begint pas op vrijdag 22 december.

Er zijn inmiddels vijf edities van Serious Request Walcheren geweest, twee keer in Oostkapelle, en één keer in zowel Westkapelle, Domburg en Koudekerke. De vorige edities hebben in totaal meer dan een half miljoen euro opgeleverd voor Het Rode Kruis. Er zijn al gesprekken gaande om het evenement in 2018 wel weer te organiseren.

